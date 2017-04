Els enamorats que fan 'ràbia': l'anunci de la Grossa de Sant Jordi

La 'ràbia' que fan els enamorats és el tema de l'anunci que la Generalitat ha llançat aquest dilluns per engrescar els catalans a comprar la Grossa de Sant Jordi. "Hi ha res més ofensiu que una parella tan enamorada?", es pregunta la veu en off: "Sí, una d'enamorada i rica. Aquest Sant Jordi, compreu vosaltres també la Grossa. No fos cas que els toqui a ells". El vídeo manté el to satíric de l' espot de la Grossa de Nadal del 2016, que es va fer molt conegut.

El proper 27 d'abril, la Grossa de Sant Jordi, que coincideix amb el 30è aniversari de Loteria de Catalunya, repartirà 5 grans premis. En total, s'han posat en marxa 80.000 números amb una tirada de 12 milions d'euros, 10 en paper i 2 en línia.