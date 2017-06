El nou espot “Mediterràniament”, sota l’influx de Tyrion Lannister

El carisma de Tyrion Lannister és una arma de seducció massiva. Ahir Peter Dinklage, l’actor nord-americà que interpreta un dels personatges més estimats de Joc de trons, va passar per Barcelona per participar en el llançament de La vida nostra, l’anunci estiuenc d’ Estrella Damm, que enguany ha dirigit Raúl Arévalo. L’actor que dona vida a l’assessor de Daenerys Targaryen va ser l’absolut centre d’atenció d’una presentació en què també van ser presents Álvaro Cervantes, Marcel Borràs i Ingrid García-Jonsson, els seus companys de repartiment.

Després de l’obligatori photocall, sota un sol d’estiu avançat, director i actors es van asseure davant de la premsa preparats per respondre a les preguntes que intentaven, amb diversos circumloquis, connectar el curt d’Estrella Damm amb les trames de Joc de trons. Res més lluny de la realitat. L’anunci -escrit per Raúl Arévalo, guanyador d’un premi Goya per la seva opera prima Tarde para la ira, i Oriol Villar- explica la història de l’Antón (Álvaro Cervantes), un noi que s’ha mudat a Amsterdam per iniciar una nova vida professional, deixant enrere la seva xicota, la Cora (Ingrid García-Jonsson). Quan ha de tornar a Barcelona per vendre la seva barca, es replantejarà si la decisió que va prendre era la correcta. La veu de la seva consciència és Chad Johnson, un fictici investigador privat de Los Angeles interpretat per Dinklage. Al marge de ser bons bevedors, hi ha poques similituds entre el personatge del curt i el benjamí de la nissaga Lannister.

Tot i conservar el lema “Mediterràniament” que caracteritza els anuncis d’estiu d’Estrella Damm, La vida nostra intenta escapar de la línia d’anteriors edicions. El responsable d’aquest canvi de rumb ha sigut Raúl Arévalo, que ha intentat obviar les imatges bucòliques de platges i els amors de temporada que, fins ara, poblaven les produccions de la marca. “M’han donat molta llibertat per posar-hi el meu gra de sorra i poder fer nostra la pel·lícula respectant la seva filosofia”. El director, un dels nois de moda del cinema espanyol, es va mantenir en un segon pla i va deixar que Dinklage brillés amb un sentit de l’humor capaç de desactivar les preguntes més recargolades.

Rodat durant nou intensos dies a Sitges i als jardins de Santa Clotilde a Lloret de Mar, el curt parla del pas de la vida adolescent a l’adulta i de la necessitat de saber trencar amb el passat.

Tyrion Lannister és punk

El fanatisme al voltant a la figura de Dinklage i el seu personatge més famós es va manifestar en diversos moments de la roda de premsa. Un dels més impactants va ser l’aparició d’un jove de 19 anys que des del 2013 gestiona un perfil de Twitter sota el nom de l’actor. El noi, arribat de Nova Jersey, el mateix estat en què es va criar Dinklage, ha aconseguit 114.741 seguidors amb el compte dedicat al seu ídol. La trobada entre el fan, convidat per Estrella Damm, i l’actor va ser un moment revelador per a Dinklage: després d’anys preguntant-se qui hi havia darrere d’aquell perfil va obtenir resposta. “Hi ha molta gent que pensa que soc jo qui porta el perfil, ens acabarem barallant!”, va dir en to de broma. Després d’un primer moment de desconcert, va assegurar sentir-se afalagat, tot i que ho va aprofitar per fer una defensa de la seva privacitat demanant al noi que no pengés fotografies de la seva filla a les xarxes socials.

La contundent advertència de l’actor va convèncer el noi. No és pas fàcil portar la contrària a aquest actor de passat punk que a La vida nostra sorprèn mostrant les seves habilitats musicals. Durant la seva joventut, Dinklage va formar part d’una banda de punk que es va acabar dissolent. Tot i això, aquest estil contestatari i anàrquic no ha desaparegut del tot de la seva vida. “Sí, a Joc de trons tots som refotudament punks”, va sentenciar l’actor en referència a les trames de la sèrie que l’ha fet conegut pel gran públic.

Com si s’hagués transformat en Tyrion Lannister, l’actor es va saber escapolir de preguntes incòmodes que buscaven el seu posicionament respecte a la situació política de Catalunya. En comptes de fer comentaris sobre el dret a decidir -va afirmar no sentir-se preparat per parlar d’aquesta qüestió i no voler crear malentesos- va preferir centrar els seus esforços en Donald Trump. “Estàs parlant amb un nord-americà i ens estan a punt de fer fora del món, segurament per una bona raó. M’avergonyeix la persona que lidera el nostre país actualment”, va explicar, visiblement decebut amb el president del seu país. “Com a nord-americà, només puc dir «Ho sento»”, va afegir. La frase va ser rebuda amb un gran aplaudiment de l’audiència.

L’actor va celebrar tenir l’oportunitat de poder sortir del seu país gràcies a projectes com el d’Estrella Damm o Joc de trons. “És una de les coses que més m’agraden de la meva feina. Quan un viatja com a turista va al Louvre o la Torre Eiffel, com a actor vas a veure el que realment val la pena”, va explicar.