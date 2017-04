Una estudiant recull en vídeo cent frases masclistes que senten les dones al llarg de la vida

Alicia Ródenas, una estudiant de 17 anys, ha recollit en un vídeo de 5 minuts els 100 comentaris masclistes que poden arribar a sentir les dones al llarg de la vida. Des que el va penjar a YouTube, el vídeo, que es titula 'Ahora o nunca', ha tingut gairebé mig milió de visites. El projecte forma part del concurs de curtmetratges organitzat per l'Institut Diego Siloé d'Albacete.

Mirant a pantalla, l'estudiant va dient frases com “les senyoretes no criden, calla”, “encara ets verge, frígida?” o "no et posis faldilla si no hi soc jo". Amb aquest vídeo, Ródenas vol sensibilitzar els adolescents contra el masclisme i recordar que la violència de gènere va més enllà de l'agressió física.

Per fer el projecte, Ródenas es va basar en el text '¡Qué niña más bonita!', un escrit que ja va ser viral al 2015 quan el va publicar Ro de la Torre, una madrilenya de 26 anys, a la web feminista Locas del coño.