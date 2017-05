100.000 euros al mig d’un llac

Si aconsegueixen arribar fins al premi, se’l podran quedar. D’entrada no sembla tan difícil, especialment si es té en compte que la caixa de fusta que conté els 100.000 euros es troba al peu d’una torre al capdamunt de la qual hi ha un llum vermell que indica permanentment la seva ubicació. Però hi ha un problema: la caixa i la torre són en una petita illa enmig d’un llac, a 300 metres de la riba. Si volen superar aquesta distància, els concursants hauran de construir un pont que els permeti anar des del seu campament fins a l’illa. Tenen 30 dies per aconseguir-ho.

L’aventura comença aquest dilluns a la nit. A les 22.00, el canal de Movistar+ #0 estrenarà El puente, un reality que fuig de moltes de les convencions del gènere i que el mes passat va ser seleccionat com un dels formats més innovadors de l’any al festival internacional de televisió MIP TV. Entre les novetats que proposa el programa hi ha l’absència de nominacions i expulsions i el fet que, malgrat tractar-se d’un reality d’aventures, no posa a prova la capacitat de supervivència dels concursants, que disposen d’un lloc on dormir i d’aliments i aigua suficients per passar tot un mes. El programa també els proporciona el material necessari per a la construcció del pont: 9.600 metres de fusta, 6.000 claus, 3.000 metres de corda, 600 bidons que els han de servir per fer flotar l’estructura sobre l’aigua, cinc serres i quatre martells.

Això sí, mentre duri el programa els participants viuran sense cap comoditat: les cabanes on s’allotgen -un antic campament abandonat anys enrere en un paratge remot de la Patagònia argentina- estan equipades amb llits i estris de cuina, però no hi ha electricitat ni aigua corrent. A més, segons s’informa a l’inici del primer capítol, en aquesta zona les temperatures poden oscil·lar, en un sol dia, entre els 30 graus i els valors negatius.

Els protagonistes del programa són un grup de 15 persones (vuit homes i set dones) que no es coneixen fins que es troben per primer cop a la cabana. Cadascú hi arriba pel seu compte i sense saber exactament en què consisteix el concurs: l’única certesa que tenen és que opten a un premi de 100.000 euros, i que el joc dura 30 dies. La resta d’informació se’ls anirà proporcionant de mica en mica, a través de missatges que l’organització els deixarà dins d’una capsa. Per exemple, no serà fins uns dies després de començar la construcció del pont -i, per tant, quan ja hagin sorgit les primeres tensions i complicitats entre ells- que se’ls detallarà com es repartiran el premi: en cas que siguin capaços d’arribar fins a l’illa, els concursants hauran de votar, en secret, qui creuen que se’l mereix més. L’escollit tindrà l’opció de quedar-se els diners per a ell sol o bé de repartir-los entre els seus companys. En aquest cas, haurà de decidir amb qui comparteix el premi i en quines proporcions.

El càsting per participar en el programa demanava persones que tinguessin ganes de viure una aventura i que busquessin “un canvi a les seves vides”. A l’hora de seleccionar-los, s’ha tingut en compte que poguessin aportar alguna cosa a l’equip, ja fos des del punt de vista dels coneixements, la preparació física o el caràcter. Així, entre els participants -que tenen entre 21 i 52 anys- hi ha un bomber, una fustera, un entrenador i una noia amb formació militar. “A més, tots tenen al darrere històries que els han enfortit i que es mostraran durant els episodis mitjançant salts en el temps”, explica Paula Vázquez, que conduirà el programa.

La presentadora gallega torna a la televisió tres anys després de la seva última aparició a Antena 3 amb un format que la va “fascinar” i que considera que és “el pas natural en l’evolució del reality, perquè fa molts anys que s’està fent el mateix”. “Trobava molt a faltar presentar, però no a qualsevol preu: necessitava una motivació, i #0 respon a les meves inquietuds perquè és una cadena que no sexualitza la dona”, ha destacat Vázquez. El seu rol a El puente consistirà a narrar el que passi a la vora del llac i a fixar les normes del concurs, però no tindrà cap contacte directe amb els concursants. “Hem procurat que hi hagi el mínim intrusisme possible”, explica Álvaro Díaz, director de Zeppelin TV, la productora responsable del format.

Díaz explica que durant la preparació del programa es van fer diverses proves per determinar quina havia de ser la longitud del pont i la durada del programa. “Vam calcular que un grup de 15 persones ben organitzades pot avançar més o menys 10 metres al dia. Dependrà de com s’organitzin”, assenyala.

Com un documental

Una altra de les peculiaritats d’aquest reality és la cura que s’ha posat en la realització. “La proposta estètica és aclaparadora. Cuidem molt la imatge i el so, uns aspectes en els quals els realities no paren atenció”, subratlla Díaz. Efectivament, les imatges de l’entorn, els moments de silenci i la presència en primer pla dels sons de l’aigua i el bosc fan pensar sovint en un documental de naturalesa. Alhora, segons Movistar+, els capítols s’han estructurat seguint una narrativa pròpia de la ficció.

El puente, que constarà de vuit capítols, és una creació original de Zeppelin, que hi treballa des de fa tres anys. La versió de #0 és la primera que es produeix al món.