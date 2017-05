Els experiments de ‘Dinàmiks’ tornen al canal Super3

A partir d’avui la graella del Super3 tornarà a comptar amb Dinàmiks, el programa presentat per Dani Jiménez que combina ciència i manualitats. Aquesta nova temporada, que s’emetrà els dissabtes a les 10.40, seguirà apropant als més petits experiments a través dels quals el presentador ensenya diversos aspectes de com funciona el món. Al llarg del programa, Jiménez estarà acompanyat pel Sr.Esquelet i altres personatges, com la iaia Conxita, les neurones del Dani, el veí rondinaire, el cosí Pauet o el científic rus. L’espai seguirà comptant amb diverses seccions, com El repte o La pregunta curiosa. En el cas de la primera, Jiménez plantejarà, entre altres desafiaments, com moure una moneda del canell sense moure el braç o com aconseguir que una pastanaga sigui flexible. En la segona, el presentador resoldrà dubtes divertits, com ara per què les formigues caminen en filera o per què els avions deixen un rastre blanc al cel. En la primera entrega de la nova temporada, Dani Jiménez ensenyarà a fer un globus amb forma de dinosaure i mostrarà com menjar-se un gelat sense embrutar-se els dits.