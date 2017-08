‘La família Monster’ tornarà d’entre els morts amb la NBC

Els membres de la família Monster es muden. Si als anys 60 residien a la fictícia ciutat californiana de Mockingbird Heights, ara hauran d’intentar encaixar com a novaiorquesos. És un dels canvis que ha introduït la cadena NBC per al retorn de La família Monster que prepara. Ha passat mig segle des que, al llarg de 70 capítols, aquests personatges esdevinguessin icònics per a molts espectadors. A Espanya van tenir el favor dels més joves, ja que el programa de culte La bola de cristal, als anys 80, els incloïa en el seu últim segment.

Una de les persones a qui s’ha encarregat que dirigeixi el projecte és Seth Meyers. Aquest còmic, format a l’escuderia del Saturday night live, té actualment late night propi a la cadena.

La NBC ja va intentar rellançar La família Monster fa uns anys: el 2012 se’n va emetre un episodi especial, dirigit per Bryan Singer i protagonitzat per Jerry O’Connell en el paper de Herman Monster. Aleshores, però, els executius de la cadena van considerar que no donava prou joc per ressuscitar la sèrie amb episodis regulars.