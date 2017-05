El festival d'Eurovisió menys vist de l'última dècada

La final del festival d'Eurovisió va tenir aquest dissabte 3.918.000 espectadors i un 27,2% de quota de pantalla a Espanya. Això converteix aquesta edició del certamen en la menys vista des del 2007, quan el festival es va quedar amb 3.373.000 seguidors. En aquella ocasió, però, la quota de pantalla havia estat del 28%, i de fet cal retrocedir fins al 1994 per trobar un 'share' inferior al d'enguany, en concret del 26,1%. L'any passat el festival havia tingut 4.292.000 espectadors i un 29,8% de quota, una dada que, en aquell moment, també va ser la més baixa des del 2007.

Televisió Espanyola, però, ofereix unes xifres d'audiència més elevades. Des del març, l'empresa encarregada del còmput d'audiències a Espanya, Kantar Media, té en compte també els espectadors "convidats", és a dir, els que no miren la televisió a casa seva sinó en una altra casa on hi ha un audímetre instal·lat. Fins ara, aquestes persones no es tenien en compte, i de fet habitualment els resultats encara s'ofereixen sense incloure-les. Introduir aquests convidats en el recompte, a més, distorsiona la comparació amb anys anteriors. En qualsevol cas, segons TVE, la gala va tenir 4.474.000 seguidors i un 'share' del 28,6%, més que l'any passat però menys que cap altra edició de l'última dècada.

Pel que fa específicament a les votacions, que solen ser el moment de més audiència de la nit, van tenir 4.582.000 espectadors i un 33,4% de quota (5.219.000 i un 35,1% segons TVE). La dada també és inferior a la de l'any passat, quan es va arribar a 4.836.000 persones i un 34,5% de 'share'. El minut més vist del festival va ser a les 22.19, durant l'actuació de Manel Navarro, quan es va arribar a 5.198.000 persones i un 33,1%.

En canvi, en el cas de Catalunya, Eurovisió va anar a l'alça. La final completa va tenir 701.000 seguidors i un 29,8% de quota (l'any passat s'havia quedat amb 602.000 espectadors i un 26,6%) i les votacions van créixer fins als 793.000 i el 36,9% (el 2016 havien reunit 623.000 persones i havien assolit una quota de pantalla del 30,7%). Això converteix les votacions en l'emissió no futbolística més vista d'aquesta temporada a Catalunya, mentre que el conjunt del festival se situa en tercer lloc.