El fiscal intenta provar que el Govern va liderar el 9-N fins al final i 4 claus del dia

1.

La Fiscalia colla el Govern amb les escoles i el programa informàtic pel 9-N. El ministeri públic intenta demostrar al judici contra Mas, Ortega i Rigau que van continuar darrere del procés participatiu després de la suspensió del Constitucional.

2.

La CUP retreu a Mas que no assumeixi la desobediència al TC en el judici del 9-N. L'esquerra anticapitalista avisa que en l'organització de l'actual referèndum no hi haurà escletxes legals en el marc de la Constitució.

3.

Rajoy s’ofereix a la Casa Blanca com un bon aliat a Europa. Donald Trump ha trucat aquest dimarts per segon cop al seu homòleg espanyol, amb qui només ha parlat -amb traduccions incloses- durant quinze minuts.

4.

El nombre de científiques a Espanya, estancat des de fa una dècada. La investigació té un 39% de dones, només tres punts més que el 2008.

5.

El Barça arriba a la final sobrevivint. Suárez i Sergi Roberto veuen la vermella en un partit esbojarrat ple de girs de guió en què l’Atlètic de Madrid fa patir de valent els homes de Luis Enrique.