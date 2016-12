La flegmàtica prosa del redactor de fe d'errates

260x366 El president electe dels EUA, Donald Trump . / JONATHAN ERNST / REUTERS El president electe dels EUA, Donald Trump . / JONATHAN ERNST / REUTERS

Els humans som deliciosament imperfectes i això vol dir que en un ofici basat a disparar inevitablement ràpid, com és el periodisme, la probabilitat d'equivocar-se es multiplica. Mirem de fer esmena en aquests raconets anomenats 'fe d'errates', on es consignen les patinades del dia abans. Aquestes notes s'escriuen amb la màxima asèpsia, així que es crea un efecte còmic immediat quan cal rectificar alguna cosa diguem-ne que prosaica. Poynter recull algunes de les millors de l'any. Com ara aquesta del 'Financial Times': "Aquest article s'ha corregit. El primer ministre Morarji Desai va beure la seva pròpia orina i no orina de vaca". O bé aquesta del Daily Beast: "Una primera versió de l'article indicava que Liz Mair prefereix 'un cagalló sec de gos' com a president abans que Donald Trump o Ted Cruz. Ella prefereix el cagalló només abans que Trump". O aquesta de Wired: "A causa d'una badada relacionada amb la instal·lació irregular d'una extensió del navegador Chrome, el nom de Doland Trump va ser erròniament substituït per la frase 'algú amb les mans molt petites' quan es va publicar originalment l'article". En altres casos, el redactor hi tira una goteta d'autoironia: "Una primera versió d'aquest 'post' deia que els contrastadors de dades s'havien convertit en arma molt abans del 2106. Tot i que és tècnicament veritat, encara no hem viatjat al futur i s'hauria d'haver escrit 2016".

Però la meva preferida de l'any –potser per la meva condició de cap de Mèdia– és aquesta del 'New York Times': "Una crítica televisiva d'aquest divendres sobre la nova sèrie d'Amazon 'Goliath' incloïa un debat equivocat sobre l'estructura de la trama. El crític va mirar, per error, els dos primers episodis desordenats". Feliç digestió nadalenca, estimats. No mengin primer els torrons i després l'escudella (o eren els canelons?).