El fundador de Wikipedia impulsa un nou mitjà

¿És aplicable al periodisme l’esperit col·laboratiu wiki, que ha permès crear l’enciclopèdia més vasta de la història? El creador de Wikipedia, Jimmy Wales, creu que sí i per això ha anunciat la imminent posada en marxa de Wikitribune, un mitjà amb el qual vol fer front a la proliferació de les anomenades fake news (notícies falses), cada cop més presents per culpa de webs que intenten alterar el relat públic amb informacions inventades però de gran poder viral.

De moment, Wales ha iniciat una campanya de micromecenatge que marcarà la dimensió inicial del nou mitjà: la intenció és que el gruix de les informacions i edicions les facin els mateixos usuaris, però hi haurà un equip de periodistes professionals -es vol començar amb deu- que vetllaran per contrastar el que sigui necessari. Així, els que publiquin a Wikitribune, per exemple, hauran d’aportar transcripció o còpia íntegra de les seves entrevistes.

Trump, el motor del projecte

“Notícies fetes per la gent i per a la gent”, aquest és el lema del mitjà. “Serà la primera vegada que periodistes professionals i periodistes ciutadans treballaran colze a colze, com a iguals, escrivint els articles en el moment en què els fets succeeixin, editant-los en directe i, en tot moment, amb el suport d’una comunitat que contrastarà i recontrastarà tots els fets”, ha explicat Wales a Wired.

Tot i que el primer gran esdeveniment que aspira a cobrir Wikitribune són les eleccions britàniques, el germen del projecte té molt a veure amb la situació actual als Estats Units. “Algú que conec em va convèncer de donar 100 dies a Trump abans de decidir-me a fer el pas -ha explicat Wales-. Però vaig veure Kellyanne Conway parlant de les seves veritats alternatives i va ser aleshores quan vaig posar-me en marxa”. Tot i que el projecte comparteix el prefix wiki -i tot el que això comporta, com ara la gratuïtat-, es tracta d’un mitjà que no tindrà cap vinculació orgànica amb la Wikipedia, més enllà de compartir impulsor. Wales, però, s’ha fet acompanyar de tres noms rellevants del món dels continguts digitals, que tindran el càrrec de consellers en el nou mitjà: l’expert en màrqueting Guy Kawasaki, el consultor i escriptor especialitzat en noves tecnologies Jeff Jarvis i l’actriu i empresària Lily Cole.

El nou diari digital no tindrà publicitat, ni tampoc accionistes, per reduir la pressió sobre la línia editorial. Tampoc no hi haurà figura formal de director. Les aportacions -se suggereix 15 dòlars al mes- són a fons perdut, ja que no hi haurà continguts exclusius.

Una nova campanya per assegurar a llarg termini Wikipedia

Els usuaris de la Wikipedia topen aquests dies amb una nova sol·licitud de finançament. Tot i la intrusió dels missatges i el to alarmista, el cert és que el projecte té garantit el finançament a curt termini. L’última campanya de recollida de fons va aconseguir 77,2 milions de dòlars, procedents de 5,4 milions de donacions (per tant, una mitjana de 14,3 dòlars per contribució). Tot i que la mitjana de cada donació ha minvat, el nombre de donants segueix en augment -i no ha parat de créixer en tota la dècada-, fins al punt que dels 15,1 milions del 2009 s’ha crescut un 414% fins a les xifres actuals. Tenint en compte que la web necessita uns 50 milions de dòlars per funcionar durant un any, les campanyes busquen més l’aprovisionament que no resoldre la supervivència immediata.