El futur de Puigdemont neguiteja el Partit Demòcrata, i quatre claus més del dia

El futur de Puigdemont neguiteja el Partit Demòcrata. El cap de l’executiu confirma que no pensa repetir com a candidat: "L’any que ve no seré president".

Els Reis d’Orient demanen estendre la mà als refugiats. Melcior proposa als infants que incloguin bicis per a tota la família a les cartes per combatre el canvi climàtic.

El cap del servei d’intel·ligència censura Trump. Torna a acusar Rússia d’ingerència electoral i fa una crítica velada al futur president pels seus dubtes.

Les desconnexions penalitzen un Barça que reacciona tard. L’Athletic Club aprofita la manca d’encert i dues errades del conjunt culer per endur-se l’anada dels vuitens de Copa (2-1) i animar l’eliminatòria.

Els concerts del 2017. Les joves estrelles del pop Bruno Mars i Ariana Grande actuaran al Palau Sant Jordi.