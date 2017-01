Els germans Coen preparen la seva primera sèrie de televisió

Els cineastes Joel i Ethan Coen salten a la petita pantalla. Segons informa la revista nord-americana Variety, els germans Coen estan treballant en la seva primera ficció televisiva, una minisèrie que portarà per nom The ballad of Buster Scruggs. El projecte televisiu serà un western que enllaçarà sis històries diferents i estarà produït per Mike Zoss Productions, la companyia dels cineastes, i Annapurna Television.

Els germans Coen van exercir de productors executius en l’adaptació de la seva pel·lícula Fargo, però en aquella ocasió van tenir molt poca implicació en la sèrie. De moment, els cineastes no han anunciat ni quan es començarà a rodar la producció ni quan tenen previst estrenar-la. Els germans Coen se sumen a la llista cada vegada més llarga de directors de cinema que s’han passat a la televisió. Entre aquests hi ha Woody Allen, Baz Luhrman, Steven Soderbergh i Martin Scorsese.