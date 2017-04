Friendship Sound, guanyadors de la quarta edició d''Oh Happy Day'

Els Friendship Sound s'han coronat avui com a guanyadors de la quarta edició d'' Oh Happy Day', el 'talent show' musical de TV3, en una gran gala en directe en la qual s'han imposat als altres dos finalistes, Sound Six i Not Named. Com a les finals anteriors, aquesta nit el jurat no ha decidit, sinó que ha estat el públic -a través de la web, Twitter i Facebook - qui ha escollit el grup favorit d'aquesta edició. En segona ronda, els espectadors del programa els han atorgat un 57,8% dels vots i els han permès aconseguir el premi, consistent en una gira de concerts per Europa que passarà per Malta, Grècia i Croàcia.

La final d'enguany presentava una novetat respecte a les d'edicions anteriors: les votacions s'han fet en dues rondes. En la primera, el públic ha votat els tres finalistes. Arribat l'equador de la gala s'ha revelat que Not Named era el grup menys votat fins aquell moment i ha caigut del concurs. Un cop eliminat el tercer finalista, el marcador s'ha tornat a posar a zero i ha començat la segona volta.

Al final del programa s’ha anunciat el guanyador d''Oh Happy Day' 2017, Friendship Sound, amb un 57,8% dels vots. Sound Six han estat les segones classificades, amb un 42,2% del suport popular.

Durant la final els tres grups candidats han posat a prova el seu talent interpretant dues cançons cadascun davant del jurat –format per Gisela, Peter Vives i Daniel Anglès– i del públic a plató.

Els Friendship Sound han obert la seva participació a la final amb una versió d''Agost' dels Pets només amb veu i piano. "Sou la meva debilitat", els ha confessat Gisela. 'Another Day', de Jamie Lidell, ha estat la cançó escollida pel duet per tancar el seu pas pel talent show. "Em deixeu sense paraules", ha assegurat Peter Vives.

Les últimes en sortir a plató han estat les Sound Six. Com a primera cançó han escollit 'Chained to the rhythm', el nou 'single' de la nord-americana Katy Perry. "Trepitgeu molt fort i sabeu molt bé què és el que voleu fer", els ha dit Daniel Anglès després de la primera actuació. En la seva segona actuació, el sextet ha optat per una balada, 'Dins del meu cor', de la banda sonora de la pel·lícula 'Tarzan' de Disney.

Els Not Named, tercers finalistes, han estat els primers en sortir a l'escenari i ho han fet amb el tema 'Piece of my heart', internacionalment famosa en la versió de Janis Joplin. La segona cançó l'han hagut d'interpretar un cop ja eliminats de la final. Per acomiadar-se del programa han escollit 'Navegant', versió en català de 'Sailing', tema popularitzat per Rod Stewart.

La resta de participants d’aquesta edició del 'talent show' musical de TV3 també han passat per la gala. Sotavent, 4Gami, Acústic5, Henna, Loka Linda, Jukebox, Kundala i Obmud han interpretat una cançó cadascun.

A banda de la presentadora, Anna Simón, i el jurat del programa, també ha participat en la gala Marc Giró, que ha fet entrevistes i ha presentat les actualitzacions dels percentatges de les votacions. Els professors que han ajudat els cors cada setmana en els assajos, Michèle Alderete i Alfons Nieto, també han estat presents.

El jurat i Anna Simón han hagut de complir la promesa que van fer a la semifinal i han cantat una cançó plegats en un número musical que ha donat inici a la gala. El tema elegit ha estat 'Let me entertain you', de Robbie Williams.