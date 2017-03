El guinyol d'Aznar, a la venda a Wallapop

El doble de José María Aznar que durant 13 anys va aparèixer al programa de Canal+ 'Las noticias del guiñol' ha estat a la venda durant unes hores a Wallapop. Un usuari, Alberto V., l'havia ofert a través d'aquesta plataforma de compravenda d'objectes de segona mà a canvi de 13.000 euros, però unes hores després l'anunci ha desaparegut.

Segons l'oferta, el ninot incloïa "tots els detalls", com "ulleres, mans i mecanisme per al seu ús", i estava "en perfectes condicions, excepte una mà, que està més desgastada". "Els forats de la jaqueta són per poder posar-hi les mans i utilitzar el guinyol com al programa", afegia l'usuari, que precisava que el preu era "molt negociable".

'Las noticias del guiñol' era un espai d'humor protagonitzat per ninots que representaven els principals personatges de la política espanyola. El format es va estrenar el 1995 com una secció del programa 'Lo + plus', però un temps després es va convertir en un espai independent. Quan Canal+ va ser substituït per Cuatro, l'any 2005, els ninots van mantenir la presència en aquesta cadena, dins el 'late show' 'Noche hache', però van acabar desapareixent del panorama televisiu tres anys després, coincidint amb el tancament d'aquest programa.