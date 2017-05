Un acord entre guionistes i productors atura la vaga que posava en perill les sèries dels EUA

Un acord 'in extremis' ha aturat la vaga amb la qual amenaçava el Sindicat de Guionistes dels Estats Units i que posava en perill el futur d'algunes sèries. Poc minuts després de l'hora límit, la mitjanit del dilluns al dimarts a Los Angeles, els guionistes de Hollywood i els estudis han emès un comunicat en què anunciaven que han tancat les negociacions i que han arribat a un principi d'acord per a un nou conveni col·lectiu per als tres propers anys. En cas que l'aturada s'hagués fet realitat hauria afectat sèries que estan en fases de producció, com 'American horror story' o 'Jessica Jones'.

Tot i que en els últims anys la producció de sèries de televisió ha arribat a una xifra rècord, les condicions de treball dels guionistes, que en molts casos cobren per guió escrit, no han millorat. La diversificació de les ficcions ha dut aparellada una disminució dels nombre de capítols per temporada, fet que ha suposat un greuge per als guionistes que, degut a les clàusules d'exclusivitat i temporalitat, no poden compaginar dues produccions.

Fa deu anys el sindicat va dur a terme una vaga que va durar 100 dies i va suposar unes pèrdues d'entre 2.000 i 2.500 milions de dòlars per a l'economia de Califòrnia.