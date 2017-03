La nit més màgica de la història del Camp Nou i quatre claus del dia

1.

La nit més màgica de la història del Camp Nou. Tres gols en els últims set minuts del partit fan esclatar l’estadi gràcies a un Barça que emociona i elimina el PSG per 6-1 quan tot semblava perdut.

2.

Messi cedeix l’èpica a Neymar. El brasiler, jugador de fe indestructible, es rebel·la en els últims minuts per aconseguir la remuntada.

3.

Millet acusaConvergència de finançar-se amb comissions. Implica només l’extresorer del partit, mentre que Gemma Montull detalla l’engranatge dels desviaments.

4.

"La meva confiança és que no hi ha cap irregularitat": Les frases d'Artur Mas sobre el cas Palau entre el 2010 i el 2013. Artur Mas no valorarà la confessió de l'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet i Gemma Montull fins que no acabin les declaracions del judici.

5.

Un terç menys de sou per ser dona. La bretxa salarial entre homes i dones és més gran a Catalunya que a la resta d’Espanya.