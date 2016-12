La història d’una família tocada per la mort rellevarà ‘La Riera’

Una família que es trenca i una de nova que es forma. Aquesta és la premissa de la nova telenovel·la que prepara TV3 i que substituirà La Riera a partir del setembre, segons ha pogut saber en exclusiva l’ARA. La sèrie, que estarà ambientada a Barcelona i a Vilanova, es va començar a idear fa un any, quan es creia que La Riera s’acabaria el juny del 2016. La cadena, però, va decidir allargar-la un any més. D’aquesta manera es volia demorar el sobrecost que suposa muntar una sèrie nova, com ara haver de construir decorats nous, i que s’estimava en un milió i escaig d’euros. Durant aquests mesos, l’anomenada bíblia de la sèrie -el document que recull les trames principals- ha sigut guardada zelosament amb pany i forrellat.

El nou culebró parteix d’un fet tràgic: l’accident de trànsit que sega la vida al Ferran, un brillant professor universitari que era el pal de paller de la seva família. El succés passa a Roma, on s’havia desplaçat, teòricament, per assistir a un congrés.

La desaparició esquerda la família Vilella per totes bandes. Els pares, que fins aleshores havien estat molt units, s’enfronten al dol de manera diametralment oposada: mentre ell s’enfonsa en la tristesa i el record, ella manté una actitud positiva, pensant en tots els que han quedat. El seu germà, que sempre havia estat eclipsat pel carisma del Ferran, veu ara que ha d’ocupar una posició protagonista que no se sent capaç d’assumir. La viuda se sent perduda i emprèn una relació que trenca definitivament el clan. Un nebot seu també es ressent del dolor de la pèrdua i acaba canviant de vida radicalment. I, mentrestant, l’excunyada s’entesta a mantenir unida una família que ja no existeix.

Però la mort del Ferran té un efecte també constructiu. Els seus antics companys d’institut es retroben al funeral. Ja s’acosten tots a la cinquantena i tenen les vides aparentment muntades: parelles, fills, feines... Veure’s de nou té un efecte catàrtic. S’adonen que es troben a faltar. Més concretament, s’adonen que troben a faltar tenir amics. A partir de l’enterrament, comencen a quedar de nou, sigui en grup o en petit comitè. I això fa recuperar antigues amistats o crear-ne de noves. Però a mesura que els llaços s’estrenyen, les relacions es van tornant més complicades.

Amb aquest plantejament, es confirma el que ja havia avançat aquest diari: la nova telenovel·la no posa al centre una activitat professional -sigui un restaurant, sigui una empresa vinícola- sinó les mateixes relacions entre els personatges. Un dels canvis que es volien era abandonar la truculència de fulletons anteriors per abordar situacions més quotidianes.

La sèrie, de moment, no té nom: tenia un títol provisional que ha sigut descartat i els responsables del serial discuteixen aquests dies diverses opcions. La directora de la sèrie serà Sònia Sànchez, coneguda per la seva tasca en altres sèries pròpies de TV3 com ara Majoria absoluta, Infidels, Nissaga de poder o Jet lag. Núria Furió lidera l'equip de guionistes.

D’aquesta manera, i després de la pròrroga inesperada d’un curs quan ja se n’havia anunciat el final, La Riera abaixarà definitivament la persiana aquest estiu. Hauran sigut vuit temporades amb els Guitart i companyia, la qual cosa significa que serà el segon culebró més llarg, després d’ El cor de la ciutat. Els últims temps, el cansament de l’audiència s’ha notat. Així, la sisena temporada es va tancar amb una mitjana de 413.000 espectadors a TV3 -sense comptar, doncs, les repeticions del 33 o el consum online - i una quota de pantalla del 22,3%. La setena temporada va baixar als 385.000 seguidors (i un share del 21,7%) i aquesta temporada final la xifra ha tornat a caure considerablement fins als 332.000 televidents de mitjana i una quota del 19,3%.