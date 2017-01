La història de venjança ‘Taboo’ s’estrena demà a la HBO

La cadena HBO estrena demà a Espanya Taboo, una de les seves grans apostes de ficció per al 2017. Protagonitzada per l’actor britànic Tom Hardy, la sèrie explica la història de James Keziah Delaney, un home que el 1814, després de molts anys en terres remotes i d’haver sigut donat per mort, torna a casa seva, a Londres, per iniciar una nova vida. Un cop a la capital britànica, Delaney reclama l’herència de l’imperi naval creat pel seu pare, però això destapa un fosc misteri familiar i el situa al centre d’una xarxa d’enveges, venjances i conspiracions.

Hardy és també un dels creadors de la ficció, juntament amb el seu pare, Chips Hardy, i Steven Knight, amb qui l’actor ja havia fet parella a la pel·lícula Locke i a la sèrie Peaky blinders. Jonathan Pryce, Michael Kelly, Oona Chaplin i David Hayman interpreten la resta de papers principals de Taboo, que té Ridley Scott entre els productors executius. La sèrie, que consta d’una única temporada de vuit episodis d’una hora, arribarà a Espanya el mateix dia que s’estrena a la BBC, i tres dies abans de debutar als Estats Units, on l’oferirà la cadena FX.