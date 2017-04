iCat tornarà a la FM a partir del setembre

iCat FM tornarà a emetre a través de les ones a partir del mes de setembre, després de cinc anys emetent només per internet. El consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ho ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la seva presidenta en funcions, Núria Llorach. El retorn de l'emissora a la FM serà possible a través d'un acord amb el departament de Cultura de la Generalitat, segons informa la CCMA. En aquest sentit, el consell de govern ha aprovat "establir els mecanismes de col·laboració necessaris" amb la conselleria per "fer efectiu aquest retorn".

iCat, nascuda l'any 2006 en substitució de Catalunya Cultura, es va convertir en una emissora exclusivament 'online' l'octubre del 2012, com a part d'un pla de mesures impulsat per la Corporació per retallar la seva despesa, que va incloure també la fusió del canal Super3 i el 33 en una única freqüència de televisió.

L'abril de l'any passat, coincidint amb el desè aniversari de l'emissora, es van multiplicar les reivindicacions a favor del seu retorn a la FM, i tal com va avançar l'ARA el conseller de Cultura, Santi Vila, es va mostrar disposat a assumir des del seu departament el cost extra que tindria per a la CCMA el fet que iCat tornés a emetre per ones, que se situa a l'entorn dels 800.000 euros anuals.

Precisament el mes passat, Llorach va insistir, durant una compareixença davant la comissió de control parlamentari a la CCMA, que s'estava treballant en aquesta línia.