De la impremta a la petita pantalla

Cada vegada més, les idees per construir una sèrie reposen entre les prestatgeries d’una llibreria. Els últims anys les productores s’han fixat en el mercat literari per transformar algunes de les seves històries en ficcions televisives. Aquesta estratègia serà especialment esplendorosa el 2017, en què veurem com un ampli ventall de llibres instal·len les seves trames a la petita pantalla.

‘Bestsellers’

Llibres de Neil Failman i Gillian Flynn saltaran a la televisió

Les novel·les supervendes són les grans preferides de les productores per convertir-les en una sèrie de televisió. L’èxit de lectors incentiva l’interès inicial d’un cert volum de públic cap a la ficció i, si l’adaptació satisfà els espectadors, pot derivar en grans fenòmens televisius, com és el cas de Joc de trons.

En aquest terreny, enguany la HBO provarà sort amb Sharp objects, una producció encapçalada per l’actriu Amy Adams que es basa en la novel·la homònima de Gillian Flynn. La sèrie explicarà en forma de thriller les investigacions d’una periodista sobre dos assassinats. Per la seva banda, l’AMC portarà a la petita pantalla The terror, que prové d’una obra de Dan Simmons. Després de comprovar amb Outlander que les adaptacions literàries funcionen, la cadena nord-americana Starz seguirà la mateixa estratègia amb la història fantàstica de Neil Gailman American gods, que a Espanya es podrà veure a través d’Amazon.

A més, la cantant i actriu Selena Gomez exercirà per primer cop de productora amb la sèrie de Netflix 13 reasons why, un drama sobre el suïcidi d’un adolescent que es basa en la novel·la homònima de Jay Asher i que es podrà veure a partir del 31 de març.

Sagues

Charlaine Harris porta nous títols a la petita pantalla

Netflix va encetar el 2017 amb l’adaptació d’ Una serie de catastróficas desdichas, la saga juvenil i fantàstica de Lemony Snicket que va seduir una àmplia massa de lectors ara fa deu anys. També en el camp dels fets sobrenaturals, l’escriptora Charlaine Harris veurà per segona vegada com les seves històries arriben a la petita pantalla. Harris, que és autora dels llibres que van inspirar True blood, participarà enguany en l’adaptació de Midnight Texas, una saga sobre vampirs, bruixes i homes llop que aterrarà al canal Syfy els pròxims mesos.

Maternitat i feminisme

Jill Soloway adaptarà el títol més conegut de Chris Kraus

Una de les minisèries més esperades de la temporada, Big little lies, deu la seva trama a la literatura. Produïda i protagonitzada per Nicole Kidman i Reese Witherspoon, la ficció de la HBO adapta una novel·la de Liane Moriarty que explora les relacions de tres dones amb fills que gestionen la maternitat de maneres molt diferents. La sèrie, que es va estrenar dilluns, combina els vincles entre les protagonistes amb les infidelitats, la violència domèstica i experiències fosques del passat Una altra de les propostes amb les dones al centre de la ficció és I love Dick. Amb aquesta producció d’Amazon, Jill Soloway (la creadora de Transparent ) adaptarà un clàssic de culte feminista escrit per Chris Kraus durant els anys 90.

Còmics

Marvel coparà les adaptacions que arribaran el 2017

El filó dels còmics que deriven en sèries de televisió seguirà donant de si aquest any. L’acord entre Netflix i Marvel desembocarà en diverses produccions, entre les quals hi haurà Iron Fist, sobre un mestre de kung fu, The Punisher, que girarà al voltant d’un expolicia de Nova York, i The Defenders, un crossover de Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones i Iron Fist.

The CW s’ha avançat a aquesta allau d’adaptacions i ja ha estrenat Riverdale, que ha pres els seus protagonistes dels còmics Archie i que es pot veure a Movistar+. Així mateix, la FX també prepara la seva particular versió dels còmics Marvel. La cadena nord-americana ha versionat Legion, sobre un jove que descobreix que és mutant i que pateix esquizofrènia. Es pot veure des de la setmana passada a FOX Espanya.