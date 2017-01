260x366 Un increïble cas de telepatia entre Youtubers Un increïble cas de telepatia entre Youtubers

El 13 de gener, el 'youtuber' anomenat El Rubius (@Rubiu5) llançava el següent tuit als seus més de 8 milions de seguidors: “No fucking way. Nintendo se l'ha tret. Zelda de llançament. Acabo de recuperar la il·lusió en les consoles. Gràcies”. És possible que, si vostès no són seguidors del món dels videojocs, hagin comprès menys d'un 30% del missatge. No pateixin, que no és el tema. La cosa és que tres dies més tard, un altre jugador d'èxit, @aLexBY11, piulava això als seus més de 3,5 milions de seguidors: “No fucking way. Nintendo se l'ha tret. Zelda de llançament. Acabo de recuperar la il·lusió en les consoles. Gràcies”. Efectivament, el mateix missatge, clavat fins a la coma. De la qual cosa es dedueix que, o bé les dues celebritats digitals tenen una configuració mental clavada fins a l'última neurona, o –més probable– que es tracta de missatges pagats per Nintendo i que l'empresa que deu col·locar aquests emplaçaments publicitaris als perfils d'usuaris d'èxit, a canvi d'una comissió, no ha parat esment que enviava un missatge repetit. La qual cosa permet reflexionar sobre això que es diu la fi del monopoli informatiu dels mitjans. Que és una cosa saludable, perquè es dificulta la creació de veritats arbitràries en posseir l'exclusiva del relat. Però que alimenta també figures que, sota l'aparença de córrer al marge del sistema, són en realitat una extensió perfectament patrocinada per les marques. I en què els diners corren de manera opaca, la qual cosa compromet el valor d'una prescripció.

Àlbum de titulars

"L'experruquera de Trump: 'El tenyeix la seva dona o la seva filla. Fa servir tones de laca". Gran revelació d''El Español': Ens pensàvem que la tofa taronja s'aguantava així tota sola.