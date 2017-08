El pla inicial dels terroristes era atemptar a la Sagrada Família, i quatre claus més del dia

1.

El pla inicial dels terroristes era atemptar a la Sagrada Família. La furgoneta estavellada a l’AP-7, després dels fets a la Rambla, havia de servir per a un altre atac.

2.

Vídeo: Les últimes imatges dels terroristes de Cambrils abans de l'atemptat. Van visitar en quatre ocasions l'àrea de servei de l'A-7 a Cambrils el mateix dia de l'atemptat i hi van comprar pa, truites i encenedors.

3.



El PDECat defensa que la llei de transitorietat necessita "un mandat" per poder-se aprovar. La CUP vol aprovar la norma abans de l'Onze de Setembre, i Pascal li respon que no es pot fer "només per marcar paquet".

4.

Londres amenaça ciutadans de la UE per carta de deportar-los del país. Almenys cent persones reben el document oficial, però el govern es disculpa i ho qualifica d’error.

5.

Els hotels catalans, els que més s’encareixen. Les Illes Balears lideren la tarifa mitjana a l’Estat, mentre que a Catalunya és on més augmenta.