Un jove de Sabadell representarà Espanya a Eurovisió

El jove cantant Manel Navarro, amb la cançó composada per ell mateix 'Do it for your lover', representarà a Espanya en el proper festival d'Eurovisió després d'imposar-se en el programa "Objetivo Eurovisión" de TVE als altres cinc candidats.

El cantant de Sabadell va guanyar-se la primera posició amb el vot del jurat (format pels locutors i presentadors Virginia Díaz, Javier Cárdenas i Xavi Martínez), encara que les votacions del públic van deixar un empat entre Navarro i Mirela. Finalment, la cantant madrilenya va quedar en segon lloc, seguida de LeKlein. Les cançons de Maika, Mario Jefferson i Paula Rojo van tancar el podi.

El cantant representarà Espanya durant el certamen del 2017 que se celebrarà a Kiev el 13 de maig. El festival viatjarà aquest any a Ucraïna per segona vegada gràcies a la victòria de Jamala el 2016 amb un tema sobre les deportacions del poble tàrtar ordenades per Stalin, que va generar polèmica perquè les normes d'Eurovisió demanen evitar les lletres de "natura política".