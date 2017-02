La justícia americana ha investigat Sandro Rosell, i quatre claus del dia

1.

La justícia americana ha investigat Sandro Rosell. Al juny la justícia espanyola va respondre a una petició de les autoritats judicials americanes en relació amb una investigació sobre presumpte blanqueig de capitals i frau electrònic relacionada amb la FIFA. Fonts properes a l'expresident del Barça neguen qualsevol implicació en el cas.

El jutge amplia l'abast del 3% a l’època de CDC a l’Ajuntament. Fins a 18 detinguts en una operació que investiga cinc adjudicacions al Port, les Glòries i el Paral·lel.

Santamaría s'abona al discurs dur: "La llei es restitueix". JxSí reclama que la vicepresidenta comparegui al Parlament.

El conseller delegat de Gas Natural: "L’accident de Reus va ser un problema del sistema". Rafael Villaseca demana una normativa clara per combatre la pobresa energètica.

10 propostes per gaudir del cap de setmana. Del Piscolabis Market (off del 080), amb creacions de 40 dissenyadors, fins a la Marxa Beret, la festa de l'esquí nòrdic, passant per la celebració de l'any nou xinès: activitats per a tots els gustos.