El llegat de ‘24’ torna a engegar el rellotge

Jack Bauer (Kiefer Sutherland) segueix encadenat al destí de fugitiu amb el qual 24 es va acabar l’any 2010. Set anys després d’aquell comiat, la sèrie reviu sense l’agent amb la seqüela 24: Legacy, que s’apropia del llegat de la producció i s’estrena avui a un quart d’onze de la nit a la Fox amb un episodi doble. Creada per Manny Koto i Evan Katz, la ficció recupera l’estructura narrativa de la seva antecessora amb un nou protagonista, un exmilitar anomenat Eric Carter i interpretat per Corey Hawkins. L’exsoldat tornarà als Estats Units després de participar, amb cinc companys més, en una operació per eliminar un líder terrorista. La missió serà un èxit, però els seus efectes perseguiran Carter i la resta de soldats fins a Amèrica. Els sequaços del terrorista mort localitzaran els membres del grup d’elit que ha assassinat el seu líder i faran tot el que podran per matar-los com a represàlia.

Com en les vuit temporades de 24, la seqüela adoptarà el format en què l’acció transcorre a temps real i, per tant, cada capítol d’una hora de durada significarà una hora real de la vida del protagonista. La sèrie recuperarà les pantalles partides i els rellotges sobreimpresos per reforçar la idea que l’acció té lloc al mateix temps que avança l’episodi. A diferència de les entregues de la sèrie original, la primera temporada de 24: Legacy tindrà 12 capítols, de manera que els fets passaran durant mig dia i no durant un dia sencer.

Un soldat molt diferent de Bauer

A banda de la sèrie que els dona vida, Jack Bauer i Eric Carter només tenen dos trets en comú. Els dos protagonistes estan units pel fet que les ferides del passat condicionen el seu present. Més enllà d’aquest fet compartit i de les seves habilitats per disparar a sang freda, el soldat que encapçala 24: Legacy és molt diferent de l’agent que va marcar la ficció original.

Carter no amaga les pors i els dubtes que experimenta mentre intenta escapar-se dels terroristes, cosa que el converteix en un personatge molt més vulnerable que el seu antecessor. Amb tot, no estarà sol en la lluita. El protagonista demanarà ajuda a la Rebecca (Miranda Otto), l’exdirectora de la Unitat Antiterrorista de Washington. La dona, que just haurà deixat el càrrec per donar suport al seu marit en la cursa cap a les eleccions presidencials, acceptarà el repte d’esbrinar qui és un agent doble a la Unitat Antiterrorista i de donar un cop de mà als membres del grup d’elit per fugir dels homes que els persegueixen.

Com a sèrie hereva de 24, la nova producció mantindrà els tirotejos constants, les curses eternes i els cliffhangers que deixen els espectadors amb l’ai al cor. Tot i que l’acció serà constant a la sèrie, també hi haurà una trama emocional que explicarà com el protagonista intenta recuperar la seva relació de parella amb la seva esposa, la Nicole (Anna Diop).

Les sèries que tornen enguany en forma de seqüela o ‘spin-off’

Prison break

Després d’haver estat en antena entre el 2005 i el 2009, la sèrie Prison break tornarà a l’abril amb una cinquena temporada de nou episodis. L’acció se situa uns quants anys després de les trames originals, però recupera els personatges protagonistes de Michael Scofield i Lincoln Burrows.

Twin Peaks

Una de les sèries més emblemàtiques dels anys 90 torna a la televisió de la mà d’aquesta seqüela homònima, que es podrà veure el 22 de maig a Movistar+. Alguns dels personatges de la ficció original, com ara l’agent de l’FBI interpretat per Kyle MacLachlan, apareixeran a la nova producció.

The good fight

L’ spin-off de The good wife se centrarà en la vida de l’advocada Diane Lockhart i els seus esforços per recuperar el prestigi professional després d’un escàndol de corrupció. La sèrie, que arribarà el 19 de febrer a Movistar+, farà ressorgir altres personatges de la ficció original.

Star Trek: Discovery

J.J. Abrams s’ha encarregat de mantenir viu l’univers Star Trek amb les seves pel·lícules. Però, més enllà del cinema, Spock i companyia no apareixien a la televisió des del 2005. Ara la CBS aprofita el 50è aniversari de la sèrie per fer nous capítols de la saga espacial.

Curb your enthusiasm

El rondinaire més entranyable de la televisió, Larry David, tornarà enguany amb la novena temporada de la seva comèdia àcida Curb your enthusiasm. Aquesta sèrie, en la qual David interpreta una versió ficcionada i políticament poc correcta d’ell mateix, s’ha passat cinc anys aturada.