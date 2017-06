El mercat del lloguer a Barcelona, dossier especial de l'ARA d'aquest diumenge

260x366

El mercat del lloguer a Barcelona serà el tema del dossier especial de l'ARA d'aquest diumenge (descarrega la portada de demà fent clic aquí). Explicarem la situació del sector en un moment de manca d'oferta i un gran increment de la demanda, en què el Govern ja ha començat a buscar la manera de regular els preus i l'escassetat d'habitatges de lloguer social. A més dels testimonis de llogaters i propietaris a la ciutat, publicarem una eina interactiva per conèixer l'evolució dels preus dels lloguers a tot Catalunya. També hem investigat quines mesures s'estan prenent a ciutats amb problemes similars com Berlín, Londres, San Francisco i Milà. A més, presentarem una guia per entendre millor el contracte d'un pis de lloguer i les seves implicacions.

Un altre plat fort del diari de demà serà l'anàlisi en profunditat de la nova fase del Procés que s'obre després que el Gobern anuncies la data i la pregunta per al referèndum. Parlarem amb experts per saber en quin punt ens trobem i cap on anem.

I també: