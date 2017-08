Les lluitadores de 'Glow' tornaran al ring per a una segona temporada

La plataforma Netflix ha confirmat que ' Glow' tindrà una segona temporada. La sèrie, que es va estrenar al juny, s'ambienta en els anys 80 i explica la història d'un grup de noies que són reclutades per treballar en un programa televisiu de lluita lliure.

La majoria d'elles són actrius sense èxit, com és el cas de la protagonista de la ficció, la Ruth, interpretada per Alison Brie. En el seu cas, farta d’haver d’interpretar sempre els rols de secretària o de cambrera, busca la seva última oportunitat formant part d’aquest grup de dones que intenten triomfar com a versions femenines de Hulk Hogan a les ordres d'un director de pel·lícules de sèrie Z.

La comèdia, creada per Liz Flahive i Carly Mensch, es basa lliurement en un programa real de la televisió nord-americana anomenat 'Gorgeous ladies of wrestling' (GLOW), que barrejava lluita lliure, gags humorístics i música rap.

More glitz. More guts. More @GlowNetflix. Season 2 is on the way. pic.twitter.com/5YfzjEZMHt