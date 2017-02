Les malalties infeccioses greus seran el tema de 'La Marató' del 2017

'La Marató' del 2017 estarà centrada en les malalties infeccioses greus. Ho ha anunciat aquest divendres al matí la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que assenyala algunes de les malalties més importants que formen part d'aquest grup: l'hepatitis, la sida, la sèpsia, la meningitis, la bronquitis, la pulmonia o la tuberculosi.

Es tracta de malalties causades per la invasió de microorganismes que es multipliquen en el cos humà i que poden afectar l'aparell respiratori, el digestiu o el nerviós, entre altres. Segons la CCMA, els experts vaticinen que aquest tipus de patologies "es convertiran en una greu epidèmia en la pròxima dècada", i que "podrien arribar a causar 10 milions de morts el 2050", més de les que provoca el càncer. Actualment, una malaltia com la sèpsia –que es produeix quan una infecció bacteriana s'escampa per tot el cos i afecta diversos òrgans– provoca anualment 3.500 morts anuals a Catalunya.

L'edició d'enguany del programa solidari de TV3 i Catalunya Ràdio, que serà la 26a, se celebrarà el dia 17 de desembre, i tindrà com a objectiu sensibilitzar la població sobre aquestes malalties i recaptar fons que ajudin a "impulsar noves eines preventives i dissenyar mètodes de diagnòstic més eficients i ràpids" que permetin " disposar de tractaments més efectius contra els microorganismes que provoquen les infeccions". De moment, no s'ha anunciat qui presentarà el programa.

El desembre passat, la 25a edició de 'La Marató' va aconseguir sumar 8.490.607 euros per a la lluita contra l'ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. El termini per fer aportacions, però, continua obert fins al 31 de març, i no serà fins al maig quan es faci públic el recompte definitiu.