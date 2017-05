10 mares per a 10 sèries

Carol Brady, la tradicional

La matriarca de La tribu de los Brady, sèrie icona dels 60 i 70, és un dels perfils més tradicionals de les mares televisives. La Carol era mestressa de casa i amb l’ajuda de l’Alice, la minyona, s’encarregava que casa seva funcionés com un rellotge i que tant el seu marit com els seus sis fills visquessin una vida tranquil·la. Era ferma però amorosa.

Els guionistes es van negar durant molt temps a donar-li una ocupació professional, tot i les constants peticions de Florence Henderson, l’actriu que interpretava el personatge. Finalment, els creadors van donar el seu braç a tòrcer i en una seqüela van decidir que ja estava preparada per tenir una professió: agent immobiliària.

Roseanne Conner, la sarcàstica

Els Conner eren el prototip de les famílies de classe treballadora dels Estats Units de finals dels 80. A l’inici de la sèrie, la Roseanne compaginava una jornada a temps complet en una fàbrica de plàstics amb les feines de casa i era la figura a la qual recorrien els tres fills quan necessitaven alguna cosa. Les queixes per haver de ser una dona multitasca eren constants en el personatge, especialment quan el seu marit, el Dan, s’inhibia de la presa de decisions familiars. El sarcasme era l’idioma oficial de la Roseanne i l’utilitzava tant per parlar amb els seus fills com per riure-se’n quan les coses anaven mal dades.

Murphy Brown, la soltera

La comèdia protagonitzada per Candice Bergen va trencar motllos normalitzant la maternitat en solitari. A la quarta temporada, la Murphy es quedava embarassada del seu exmarit, que rebutjava tenir cap mena d’implicació en la vida del nadó. Davant de la situació, la protagonista, que ja superava la barrera dels quaranta anys, decidia ser mare soltera. L’elecció no va caure en gràcia entre tots els espectadors. Durant la campanya electoral nord-americana del 1992, el llavors vicepresident dels Estats Units, el republicà Dan Quayle, ho va criticar assegurant que era una burla i un menyspreu cap a la figura del pare. Per a ell, ser mare soltera no podia ser una opció de vida desitjable.

Betty Draper, la decebuda

La protagonista de Mad men és el costat tenebrós de la imatge bucòlica de les mares dels anys 50 i 60. Lluny de l’ideal que promovien els mitjans de l’època, els fills són una gran nosa per a la Betty, que bolca part de la seva frustració i decepció en la petita Sally. El que planteja el drama de Matthew Weiner era inimaginable en un temps passat en què eren poques les veus en contra de les bondats de la criança. La fredor amb què tracta els seus fills posa en dubte que totes les dones estiguin programades per procrear.

Livia Soprano, la cruel

Formar una família amb un membre destacat de la màfia de Nova Jersei no és una feina senzilla, especialment quan la maternitat no és la teva vocació. Livia Soprano, que podria ser una versió actualitzada de la Betty de Mad men, reconeix que ella no estava preparada per ser mare i que els seus fills no són gaire diferents dels gossos. És manipuladora, egoista i rancuniosa. Al final de la seva vida, l’acritud envers el seu fill Tony no fa més que augmentar. Ella és la ment que planifica l’assassinat fallit del seu fill.

Virginia Johnson, la científica

La sexòloga de Masters of sex és una dona avançada al seu temps, finals dels anys 50. Divorciada dues vegades, treballa amb el ginecòleg William Masters en un estudi sobre sexualitat humana. La seva passió per la feina no és vista amb entusiasme pels seus fills, el Henry i la Tessa, que li retreuen que els ha desatès. La Virginia pateix per poder conciliar família i professió, un debat que continua actualment. Ella és un bon exemple de l’estigma de la maternitat en solitari: quan es queda en estat del seu tercer fill, opta per casar-se per guardar les aparences.

Lorelai Gilmore, l’amiga

Més que progenitora, la protagonista de Las chicas Gilmore és la millor amiga de la seva filla, com s’encarrega d’explicar sempre que pot. La poca diferència d’edat entre elles -es va quedar embarassada als 16 anys- facilita la bona entesa. La Lorelai és l’exemple de les mares que han intentat canviar el paradigma i enfortir la relació amb els seus fills amb una actitud més propera a l’amistat. Té un motiu per fer-ho: es vol allunyar tan com pugui de la figura de la seva mare, l’Emily, estereotip de dona benestant que té dificultats per expressar el seu amor perquè, com ella confessa, no va ser educada per a això.

Paula Proctor, la somiadora

La Paula planteja un debat poc explorat en la televisió: ¿l’avortament pot ser també una opció per a dones feliçment casades amb fills? Durant anys, ella ha sacrificat la seva projecció professional pel seu marit i els seus fills. Finalment, decideix fer un pas endavant i combinar la seva feina diària amb tornar a la universitat per complir el seu somni: ser advocada. Un embaràs sobtat i no desitjat l’obligarà a preguntar-se si vol tenir el fill, amb les dificultats afegides que comporta, o si prefereix optar per avortar.

Carrie Mathison, la distant

L’agent de la CIA té seriosos problemes per assumir la maternitat i establir un vincle amb la seva filla, fruit de la seva relació amb Nicholas Brody. Després del part, decideix que sigui la seva germana qui s’encarregui de la Frannie, ja que ella no se sent preparada, tot i que tothom li insisteix que l’ha d’estimar perquè ella l’ha portat al món. En una escena aterridora, en la qual la Carrie està banyant la seva filla, s’intueixen els seus pensaments assassins.

Claire Dunphy , la hipermare

A la sitcom Modern family, els Dunphy formen la típica família nord-americana que viu en una zona residencial d’una gran ciutat. La Claire decideix quedar-se al càrrec de la casa mentre els seus fills estan a l’escola fins que, a la temporada cinc, decideix tornar al món laboral. Ella i el seu marit són pols oposats: la Claire és obsessiva i perfeccionista, mentre que el Phil té un esperit infantil. Això es reflecteix en la relació amb els seus fills. La Claire s’acosta més al que ara s’anomenen mares helicòpter, un terme amb el qual es fa referència a un model de criança amb tendència al control i la supervisió constant.