La sèrie mexicana ‘Ingobernable’ tindrà una segona temporada

Netflix ha confirmat que la seva sèrie original Ingobernable, produïda per la companyia mexicana Argos, tindrà una segona temporada que s’estrenarà durant l’any 2018. La sèrie relata com Emilia Urquiza, la primera dama de Mèxic, que és interpretada per Kate del Castillo, ha de demostrar la seva innocència quan el seu marit, el president, és assassinat just després d’una discussió de parella. La primera temporada va deixar moltes preguntes sense resoldre al voltant d’aquest crim, i l’Emilia haurà de seguir investigant en aquests nous capítols enmig d’una combinació de drama, acció, suspens polític i triangles amorosos.

Un dels principals entrebancs d’aquesta producció va sorgir mentre s’estava gravant, el 2016, quan les autoritats mexicanes van emetre una ordre de detenció contra Kate del Castillo per haver intercanviat missatges i haver visitat el líder del càrtel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, després que aquest s’escapés d’una de les presons de màxima seguretat del país. A causa d’això, la sèrie va haver de gravar totes les escenes amb del Castillo a San Diego, per evitar que fos arrestada si trepitjava Mèxic.