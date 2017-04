La minisèrie 'The white princess' arriba aquest dilluns a la HBO

La cadena HBO estrena aquest dilluns a Espanya la minisèrie The white princess, que avui ha fet el seu debut internacional a través del canal nord-americà Starz. La ficció, de vuit capítols, és la seqüela de The white queen, produïda per la BBC -que la va estrenar al Regne Unit el 2013- i que va arribar a Espanya, també a través de la HBO, fa dues setmanes. Totes dues sèries són adaptacions de novel·les de l’escriptora britànica Philippa Gregory i s’ambienten durant l’anomenada Guerra de les Dues Roses, un conflicte que va enfrontar dues branques de la casa reial anglesa durant el segle XV per aconseguir pujar al tron. El repartiment l’encapçala Jodie Comer, que es posa en la pell d’Elisabet de York, l’esposa del rei Enric VII, interpretat per Jacob Collins-Levy. Marit i muller representen les dues famílies enfrontades, que a través de la concertació del seu matrimoni han signat la pau. Però la mala relació personal entre ells dos amenaça de tornar a esquinçar el país.