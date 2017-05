El ministeri d'Educació ordena inspeccionar els llibres de text catalans, i quatre claus del dia

1.

El ministeri d'Educació ordena inspeccionar els llibres de text catalans per sospites d'"adoctrinament". Un sindicat de professors ha denunciat "falta de rigor" en els llibres a 5è i 6è de primària. Ara l'Estat vol que Alta Inspecció comprovi si "vulneren la normativa vigent".

Matadepera, el municipi en què més creixen els ingressos: les dades de renda per habitant, en un mapa interactiu. Sant Cugat del Vallès repeteix com la ciutat més rica en ingressos un any després d'haver superat Teià

El PP va desviar fons per a la campanya del 2008. Un informe policial assegura que la Comunitat de Madrid va fer servir subvencions per a actes electorals.

El Pacte Nacional pel Referèndum donarà el protagonisme a les entitats socials en l'acte d'avui. El missatge que transmetrà és el de la "transversalitat" i s'aprofitarà per actualitzar el marcador d'adhesions.

Una nit a la Barcelona dels invisibles. Recorrem els parcs i jardins de la capital catalana amb els voluntaris del Recompte de sense llar del 2017, que ha censat 1.026 persones dormint al ras a la ciutat.