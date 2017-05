La mirada documental de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche va començar la seva carrera a La Sexta l’any 2010 com a reportera de carrer del programa d’humor Sé lo que hicisteis. Set anys després tornarà a fer de reportera, però ara en un to completament diferent. La presentadora es posarà al capdavant de Dentro de, una sèrie documental que s’estrena a La Sexta aquesta nit (22.30) i que es dedicarà a mirar com funcionen per dins grans empreses i institucions espanyoles.

“No faig una funció periodística”, deixa clar Pedroche, que no té formació acadèmica en aquest àmbit. “Soc la visió de qualsevol ciutadà corrent que entra en un lloc d’aquests. Ho explico com una més”, va afegir la conductora ahir durant l’acte de presentació del format. De fet, segons la directora de programes d’actualitat d’Atresmedia, Luz Aldama, Pedroche no serà “la protagonista del programa”, sinó que farà “un pas enrere” i la seva tasca consistirà a convertir-se en “els ulls del ciutadà”. Segons el director d’antena de La Sexta, Mario López, el format explotarà la “naturalitat” de Pedroche, una faceta que “la fa diferent”. “És capaç d’explicar coses sense ser invasiva”, destaca el directiu. En aquest sentit, segons la cadena, “per a la realització dels documentals s’ha utilitzat una tècnica de rodatge que permet observar, sense intervenir-hi, les interioritats” dels llocs que es visitin.

López va plantejar un horitzó ambiciós per a l’espai: “El nostre objectiu és que esdevingui un programa emblemàtic dins de La Sexta i que duri molts anys”, va afirmar. De moment, però, Dentro de compta amb una primera tirada de sis programes, el primer dels quals mostrarà les interioritats de l’hospital madrileny de La Paz, l’únic de tot l’Estat on es duen a terme trasplantaments pediàtrics. La resta de capítols d’aquesta primera temporada portaran Pedroche a la seu d’Iberia, al restaurant El Celler de Can Roca, a l’Hotel Palace, al Congrés de Diputats i a les instal·lacions d’Atresmedia, el grup audiovisual al qual pertany La Sexta.

L’equip del programa subratlla que Dentro de no es dedica al periodisme d’investigació, sinó que el seu objectiu és entendre com funcionen aquestes organitzacions i què hi fan les persones que hi treballen. “No pretenem analitzar els problemes de la sanitat, d’una cadena de televisió o d’una aerolínia. Volem acostar-nos a aquests llocs quotidians, que no es coneixen de la manera com els ensenyarem”, explica López. Segons La Sexta, el format “posa el focus en els equips humans que hi ha al darrere” de la faceta més visible d’aquestes institucions i “concedeix tot el protagonisme a la feina de professionals anònims”.

De totes maneres, els responsables del format -produït per Verte, la productora d’Atresmedia- reconeixen que no els ha sigut fàcil fer entendre aquest plantejament als departaments de comunicació de les empreses i institucions amb les quals s’han posat en contacte, que d’entrada eren reticents a deixar entrar les càmeres, pensant que el seu objectiu seria buscar-hi draps bruts per poder-los treure a la llum. “Tots ens hi han posat pegues, fins i tot Atresmedia”, admet Aldama, que és directiva d’aquest grup audiovisual. Amb tot, el director del programa, Juan Carlos Arroyo, confia que l’emissió dels sis capítols que ja s’han rodat els ajudin a “obrir noves portes”. El Corte Inglés i el Museu del Prado estan al capdamunt de la llista de reptes pendents.

Arroyo assegura que, després d’haver-hi rodat, ja no ha tornat a veure aquells espais amb els mateixos ulls: “Quan veiem un vídeo del Congrés ja no ens fixem en la declaració del polític de torn, sinó en la quantitat de persones que hi treballen, com l’uixer o la taquígrafa. Si aconseguim que aquesta mateixa sensació la tingui el públic, ho haurem fet bé”, conclou.

Tots els perfils televisius de Cristina Pedroche

Reportatges amb humor

Cristina Pedroche va debutar a La Sexta el gener del 2010 com a reportera del programa d’humor Sé lo que hicisteis, per cobrir la baixa de Pilar Rubio.

Col·laboradora al plató

L’any 2012 es va convertir en col·laboradora d’ Otra movida, a Neox, i des del 2013 forma part de l’equip de Zapeando, l’espai d’humor de les sobretaules de La Sexta.

Vestits impossibles

Els tres últims anys ha presentat les campanades a Atresmedia, primer a La Sexta i després a Antena 3. Els seus vestits de transparències ja són un clàssic del Cap d’Any.

‘Reality’ i ‘talent’

El seu debut com a presentadora d’un programa regular va ser el maig del 2015, amb Pekín express, a Antena 3. El 2016 va repetir i aquest any s’ha fet càrrec del talent show de La Sexta Tú sí que sí.

Narradora de documentals

Amb l’estrena de Dentro de, Pedroche deixa de banda l’humor que ha acompanyat la major part de la seva carrera per adoptar un to més seriós. Tot i així, seguirà col·laborant cada tarda a Zapeando.