Els mitjans de l'odi davant l'estudi de mitjans de l'odi

El grup Ramon Barnils va elaborar un estudi en el qual analitzava vuit mitjans als quals acusava de promoure l'homofòbia, la xenofòbia, la catalanofòbia, la islamofòbia o qualsevol combinació de les anteriors. Mitjans fobiafílics, el que vindria a ser. Es tractava de 'Periodista Digital', 'Alerta Digital', 'OK Diario', 'La Gaceta', 'Mediterráneo Digital', 'Baluarte Digital', 'Dolça Catalunya' i 'Libertad Digital'. L'aparició d'aquest treball, que els assenyalava, només ha deixat indiferent 'Alerta Digital', que no ha publicat res sobre l'informe, segons recull el mateix grup Barnils. La resta, sí. I ho han fet amb el to agre que els caracteritza. Per exemple, 'OK Diario' titulava la seva peça “Colau i el periodista que elogia els assassins de Terra Lliure posen en la diana 'OK Diario'”, com si els autors, amb el patrocini de l'alcaldessa, haguessin activat una cèl·lula de l'extint grup per fer un últim 'trabajito'. El victimisme amarava també 'Libertad Digital', on Raúl del Pozo assegurava: “Els pancatalanistes han decidit exterminar 'Libertad Digital'”. Conceptes com 'la inquisició' o 'la persecució operada pels nazis als anys 30' són altres referents amb els quals les galeries més pregones de la caverna es despatxaven contra els responsables d'aquest atac consistent en... un plec de fulls i alguns 'excels'. “Perpetrador de l'assassinat civil dels membres de la llista publicada”, escriu per exemple a 'El Español' –absent de l'informe– el diputat Juan Carlos Girauta. Només 'La Gaceta' mirava d'argumentar –amb relatiu èxit– les tesis de l'article. La resta, no cal dir-ho, obviaven entrar en el fons de l'assumpte i, senzillament, feien xivarri.

És a dir, mitjans que viuen de l'ofensa perpètua s'indignen perquè algú gosa assenyalar les seves pútrides pràctiques. Nosaltres, odiadors? A la foguera! A la foguera!