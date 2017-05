De moment, un gest

La mesura aprovada ahir és un primer pas més gestual que efectiu. Perquè la despolitització dels mitjans públics -a Catalunya i a Espanya- és només una quimera: els partits difícilment renuncien a clavar-hi les urpes. I en l’elecció dels màxims executius -sense posar en dubte la seva vàlua professional- hi acaben pesant també les fidelitats polítiques. Caldrà esperar a la desfilada de candidats, doncs. Que el PSOE, per exemple, tingui previst esperar a resoldre les primàries abans de moure peça fa pensar que, un cop més, el criteri professional no serà pas l’únic i exclusiu i es posaran en joc altres factors més espuris.

Això sí: com a mínim s’evacuarà de RTVE la que passarà a la història com la pitjor cúpula directiva de l’ens, en termes de manipulació. I això que la cadena va patir Urdaci -el de “ce, ce, o, o”-, a qui actualment es pot veure fent de còmic a 13TV, en una il·lustrativa, si bé tardana, adequació del personatge a la realitat.