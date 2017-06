Mor als 88 anys Adam West, el Batman de la televisió

L’actor nord-americà Adam West, conegut pel seu paper de Batman a la sèrie dels anys 60, va morir aquest divendres a Los Angeles als 88 anys per una leucèmia, segons va informar ahir la seva família en un comunicat en què asseguraven que West sempre “va aspirar a tenir un impacte positiu en les vides dels seus seguidors”. West va morir envoltat de la seva família: la seva dona, Marcelle, sis fills, cinc nets i dos besnets. El seu èxit com a Batman va dificultar que West pogués aconseguir altres papers, ja que va quedar associat per sempre al seu popular personatge. No obstant, va seguir treballant durant tota la seva carrera i va tornar a aconseguir la fama com a veu de l’alcalde de Quahog, de nom també Adam West, en la sèrie animada de la Fox Family guy. Al cinema, West va tenir papers en les pel·lícules com The young Philadelphians (1959) i Robinson Crusoe on Mars (1964). Al 2016 va fer un cameo a The big bang theory.