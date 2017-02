Les morts paranormals de ‘Remember me’ arriben a Filmin

La plataforma de sèries i pel·lícules en streaming Filmin estrena avui la minisèrie Remember me, una producció de la cadena britànica BBC protagonitzada per Michael Palin (un dels membres dels Monty Python). La producció, que consta de tres episodis d’una hora de durada, relata com un home d’edat avançada veu com, després d’ingressar en una residència, la gent que l’envolta comença a morir.

El protagonista, Tom Parfitt, descobrirà que totes les desgràcies que passen a prop seu estan provocades per un fantasma que l’ha assetjat durant dècades. L’home intentarà fugir de l’ésser paranormal traslladant-se a la residència geriàtrica, on coneixerà una cuidadora anomenada Hannah (Jodie Comer) i el Rob (Mark Addy), un policia en hores baixes. Tots dos es veuran involucrats en els esdeveniments misteriosos que tenen lloc a prop del Tom. La minisèrie combina el terror amb el drama i està dirigida per Ashley Pearce.