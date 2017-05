El motiu pel qual a iCat li va bé tornar a la FM: els cotxes

La indústria musical del país es felicitarà dilluns que ve amb un “desconcert” a la Sala Apolo de Barcelona pel pròxim retorn d’iCat, el canal de música i cultura, a la freqüència modulada després de gairebé cinc anys de difusió exclusiva per internet. El retorn pot sorprendre en el marc de la decidida aposta que la direcció actual de la ràdio pública ha fet per internet, visible en la creació a Catalunya Ràdio d’una graella complementària de programes que només s’emeten per la xarxa. Però la realitat és que, per molt connectats que estiguin els ciutadans, les emissions convencionals per antena són l’única manera d’aspirar a audiències àmplies, perquè l’escolta de ràdio per internet encara és molt minoritària.

La gran majoria dels oients espanyols de ràdio l’escolten per FM: un 91,6% del total, segons les dades de l’Estudi General de Mitjans (EGM) referides al primer trimestre d’aquest any. En canvi, només un 7,8% escolten la ràdio per internet; i d’aquests, una cinquena part ho fan en diferit mitjançant subscripcions a podcasts. Els oients de ràdio en directe per streaming representen el 6,3%.

¿Com s’explica aquest baix percentatge en un país on 3 de cada 4 ciutadans es connecten a la xarxa cada dia? Una de les claus és el lloc d’audició: la meitat dels oients catalans de ràdio l’escolten en un lloc on no acostuma a haver-hi connexió: el cotxe. Entre gener i març ho van fer el 50,2%, més que a qualsevol altre lloc (47,8% a casa i 17,1% a la feina; una persona pot respondre a més d’una opció). Per existir has de ser al dial de les ràdios de cotxe: recordem que els tècnics de les emissores optimitzen la qualitat de so per ser escoltada sobre rodes.

De tota manera, que iCat torni a emetre per FM no vol dir que tingui garantit l’èxit. Seria prematur guiar-se per l’entusiasme a les xarxes socials, ja que podria tenir molt de corporativisme: el 33% dels tuits publicats entre el 3 i el 7 d’abril celebrant la notícia procedien d’iPhones, que només són el 12% dels smartphones venuts a Espanya i no tenen receptor de FM, però són molt populars entre els treballadors de les indústries culturals i els mitjans.