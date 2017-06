'La vida nostra': primer tast de l'anunci estiuenc d'Estrella Damm

Amb l'arriba de l'estiu Estrella Damm llança la seva campanya publicitària més esperada. Avui la marca ha compartit un petit de tast de 'La vida nostra', l'anunci que estrenarà el proper 12 de juny i que estarà protagonitzat per Peter Dinklage, el Tyrion Lannister de 'Joc de trons'. Com en altres ocasions, l'anunci tindrà format de curtmetratge.

Dirigit per Raúl Arévalo, el triomfador de la passada edició dels Goya, explica la història d'un jove, interpretat per Álvaro Cervantes, que va marxar a viure, per motius professionals, a Amsterdam, deixant enrere a la seva parella ( Íngrid García-Jonsson) i a un dels seus millors amics ( Marcel Borràs). El popular actor Peter Dinklage, que en el curtmetratge interpreta a un detectiu, serà determinant en la decisió que canviarà la vida del jove protagonista.