Les tardes, objectiu número 1 de TV3 per recuperar el lideratge

“ Si a la tarda fóssim una mica més forts, el lideratge l’obtindríem. Potser no sobradament, però l’aconseguiríem”. El director de TV3, Jaume Peral, assenyalava ahir, d’aquesta manera, la franja en la qual considera que és prioritari actuar per fer remuntar les xifres d’audiència de la televisió pública, que va acabar el gener en tercer lloc -amb dues dècimes menys que Antena 3 i Telecinco- i que aquest mes ocupa, de moment, la segona plaça, a mig punt de distància del canal de Mediaset.

Des que va començar la temporada TV3 té una quota de pantalla, entre les 17.00 i les 20.30, del 7,7% -sense tenir en compte els caps de setmana, que encara rebaixen més aquesta xifra-, més de 4 punts per sota de la mitjana global de la cadena de dilluns a divendres, que és de l’11,9%. Aquest resultat contrasta amb el 19,9% que fa TV3 entre les 14.00 i les 17.00 i amb el 13,7% que obté de les 20.30 fins a la mitjanit.

Durant la seva compareixença a la comissió parlamentària de control a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Peral va assegurar que ja està treballant per “revertir” aquesta situació. De fet, el director de la cadena ja havia avançat a principis d’any, en una entrevista a l’ARA, que el programa Divendres no es mantindrà a la graella la temporada vinent, i al novembre havia assenyalat la necessitat de poder comptar amb una sèrie “competitiva” per a les tardes quan va detallar a què volia destinar els 19 milions d’euros extres que reclamava al Govern. Actualment, El Faro obté un 5,8%. En relació al concurs Tot o res, Peral va subratllar ahir que s’està “treballant en la mecànica per fer-lo més atractiu”. El programa, estrenat al gener, havia arrencat amb una tímida tendència a l’alça en relació amb El gran dictat, però últimament s’ha desinflat: aquest mes acumula de mitjana 119.000 espectadors i un 5,5% de quota, clarament per sota del 7,6% i els 175.000 seguidors del gener.

Encara en relació amb l’audiència, la presidenta en funcions de la Corporació, Núria Llorach, va reconèixer que els responsables dels mitjans públics no estan “tranquils” amb els resultats dels últims mesos, i Peral va admetre que la derrota del Barça aquest dimarts, que amenaça de deixar-lo fora de la Champions, “no ajuda”.

D’altra banda, Llorach es va referir al “compromís nítid” de la CCMA de buscar complicitats amb la resta de territoris de parla catalana. Així, per exemple, va detallar que s’està estudiant “quin seria el cost addicional” de fer arribar a les Illes Balears la programació íntegra de TV3 -incloent-hi els continguts que actualment en queden al marge per qüestió de drets, com ara les transmissions esportives-. També va anunciar que la corresponsalia a la Catalunya Nord ja té una nova seu, cedida per la Generalitat.