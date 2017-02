Tot en ordre: Mas torna a ser un 'kale borroka'

260x366 Portada de La Vanguardia, 23 de febrer del 2017 Portada de La Vanguardia, 23 de febrer del 2017

Titular de portada d''El País': "Mas esperona el nacionalisme més radical al País Basc". Parmènides guanya la partida a Heràclit: ja tornem a ser en el riu de sempre, immutable. Fa una setmana, el diari de Prisa retratava l'expresident com a catalitzador d'una sortida a la qüestió catalana en la qual es renunciava a la independència. Tot plegat, a partir d'atonyinar una sola frase d'una conferència seva fins a fer-li dir el que el rotatiu volia que digués. Ara, Mas ha dit el que, en el procés sobiranista, "arribar fins al final és fonamental". I això el catapulta a obertura de portada, sota un titular en què apareixen "radical" i "País Basc", que és com el 'gin and tonic': el combinat més fàcil quan vols insinuar que algú és pràcticament un terrorista.

Figurins

És innegable que la foto de portada que comparteixen 'La Vanguardia' i 'El Mundo' és d'una gran bellesa plàstica i equilibri compositiu. Dues dones atractives, vestides amb gran elegància (i pressupost), caminant acompassadament –dos figurins– mentre un cotxe de luxe i època sembla observar-les en la distància. Enhorabona al fotògraf Sergio Pérez, de l'agència Reuters. Ara bé, ¿resulta la imatge més rellevant, informativament? No pas: les dues dones són la reina Letícia i Juliana Awada, la dona del president argentí Mauricio Macri. Els protagonistes de la notícia, en canvi, són els seus marits, que van segellar la recuperació de les relacions entre l'Argentina i Espanya. Escollir aquesta foto per a primera pàgina, aleshores, ¿no contribueix en el fons a la perpetuació del rol de la dona com a element ornamental? La imatge recull també el masclisme institucional (la foto amb dos marits de dues mandatàries seria impensable), però no crec que cap dels dos diaris la destaqui justament per denunciar això.