Les paròdies televisives d’’Homo zapping’ reapareixen avui a Neox

Una dècada després de la seva última emissió a Antena 3, Homo zapping reapareix a la graella de Neox. L’espai d’humor, produït per El Terrat, estrena avui, a les 22.30, una nova etapa amb el mateix plantejament: parodiar els programes i presentadors més coneguts de la televisió espanyola, tant els del grup Atresmedia com els de la competència. Ana Pastor, Alberto Chicote, Carlos Sobera, Karlos Arguiñano, Risto Mejide, Manel Fuentes i María Teresa Campos seran víctimes habituals dels esquetxos. Per interpretar-los, el programa comptarà amb alguns dels actors que ja havien participat al format original, com Sílvia Abril, Raúl Pérez, David Fernández, Jordi Ríos, Mónica Pérez i Fermí Fernàndez, però també amb noves incorporacions, com Olga Hueso, Elías Torrecillas, Javier Quero, Marta Corral, Federico de Juan, Max Marieges, Víctor Gómez i Estrella Llach. Entre les baixes destaquen les de José Corbacho, Yolanda Ramos i Paco León, que no participaran a la nova temporada. El programa rebrà cada setmana la visita d’un personatge televisiu i farà memòria recuperant alguns dels gags més recordats de la primera etapa.