Primer pas del Congrés per despolititzar RTVE

El PP s’autoesmena després d’haver aconseguit imposar el seu candidat per presidir RTVE el 2014 en una votació no exempta de controvèrsia tant pel perfil de José Antonio Sánchez -ferm votant de Mariano Rajoy i vinculat als papers de Bárcenas - com per haver canviat la llei per evitar haver de consensuar el nomenament amb la resta de partits. El Congrés va fer ahir el primer pas per canviar el sistema d’elecció del president de l’ens i fer que ja no n’hi hagi prou amb la majoria absoluta que van imposar per decret els populars el 2012, sinó que el nomenament s’hagi d’aprovar amb l’aval de dos terços dels diputats de la cambra baixa, tal com recollia la llei anterior, de José Luis Rodríguez Zapatero.

La proposició de llei, presentada pel PSOE, va començar a caminar amb el suport de tots els partits, si bé tant el PP com Podem van advertir que volen alterar substancialment el text durant el període d’esmenes. El diputat popular Ramón Moreno va defensar durant el debat a la cambra que hi votaven a favor per “coherència i responsabilitat política”, i va justificar que el decret del 2012 es va fer per “necessitat urgent” davant l’absència de president i perquè havien caducat els mandats de diversos consellers.

El vot de dos terços de la cambra

Per als socialistes, la reforma ha de servir per “recuperar la independència” i la “pluralitat” de RTVE. D’aquesta manera, el Congrés escollirà vuit dels dotze consellers -dos a proposta dels sindicats majoritaris- i el Senat els quatre restants. Aquest consens es va trencar el 2014 amb la dimissió de Leopoldo González-Echenique -escollit amb els vots del PP i CiU- com a president davant les retallades que volia aplicar el govern de Mariano Rajoy.

Des de llavors, el mandat de Sánchez, que el 2016 va cobrar 200.000 euros bruts -un 28% més que l’any anterior-, ha estat plagat de polèmiques. El consell d’informatius ha denunciat una vegada i una altra “amenaces” i “purgues” de periodistes que no acataven la línia editorial. De fet, segons el CIS del novembre, només un 23,9% dels enquestats opinen que els informatius de TVE són objectius. Durant la presidència de Sánchez també s’ha relegat l’informatiu La 2 noticias a la una de la matinada. Va ser l’únic de la televisió pública que va difondre la gravació de l’exministre de l’Interior sobre l’operació Catalunya.