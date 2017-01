La pastisseria més espectacular esclata a TV3 amb un ‘reality’

Darrere de cada pastís sempre s’hi amaga una història. Enamorats que volen fer un regal a la seva parella, persones que tenen ganes d’agrair el gest a algú, gent que busca celebrar un moment especial o bé grups que tanquen una etapa amb una última festa. El pastisser Christian Escribà té la solució per a cadascun d’ells: un pastís fet a mida perquè transmeti unes emocions concretes en funció de cada cas. El creador obre les portes del seu obrador per mostrar tot el que s’hi cou a través de Bogeria a la pastisseria, un reality que s’estrena avui a dos quarts d’onze de la nit a TV3.

Produït per la televisió pública amb la col·laboració de Benecé Produccions, el programa seguirà el fil de 26 històries de persones que, per motius diversos, necessiten un pastís. Cada encàrrec serà una excusa per infiltrar-se entre els forns i les cassoles de la pastisseria Escribà i descobrir com l’equip de l’establiment elabora dolços amb la voluntat de sorprendre i il·lusionar la persona a qui van destinats. “El pastís és la traca final d’un castell de focs, l’element que tanca l’àpat”, afirma Escribà, que subratlla que el component de l’espectacle és molt present en les seves creacions.

Crear pastissos impossibles

A través de 13 episodis de 50 minuts de durada, Bogeria a la pastisseria seguirà el procés des que un client entra a la botiga per demanar un pastís fins que el pastís s’entrega i els destinataris se’n posen la primera cullerada a la boca. Entre un moment i l’altre, el programa plasmarà com els membres d’Escribà es reuneixen per plantejar una pluja d’idees i escollir la que més els convenç, dissenyen l’encàrrec, es posen mans a l’obra i completen el pastís.

Al llarg d’aquest procés els pastissers viuran moments de bloqueig creatiu, hauran de fer volar la imaginació per satisfer les demandes dels clients, treballaran a contrarrellotge i s’enfrontaran a obstacles que no tenien previstos. El nucli del reality serà Christian Escribà, que crearà dolços colze a colze amb la dissenyadora de pastissos Patricia Schmidt, el mestre xocolater Dani Domínguez, el cap de projectes Xavi Marco i el director d’Escribà Academy, Marc Balaguer. En paral·lel, l’equip d’Escribà treballarà amb altres professionals que els ajudaran a fer realitat les seves idees pastisseres, com ara arquitectes, il·lustradors, enginyers i mags. També participaran en el procés creatiu especialistes en caramel, muffins i decoració, entre d’altres.

“Amb temps i pressupost, no hi ha cap pastís que sigui impossible”, assegura el protagonista del programa, on es podran veure pastissos que exploten, habitacions fetes de xocolata, furgonetes recobertes de dolços i obres florals d’artesania que es poden menjar. Tot plegat s’enllaçarà amb la veu en off de l’humorista Fermí Fernández, que exercirà de narrador de l’espai televisiu. Més enllà de la feina a l’obrador, el reality retratarà les relacions entre els membres de l’equip, des de les bromes i les complicitats fins a les disputes i les seves maneres de resoldre les discrepàncies i posar-se d’acord. A més dels encàrrecs dels clients, Bogeria a la pastisseria també s’endinsarà en les classes de l’Escribà Academy i donarà veu a alguns dels alumnes, que relataran la seva experiència en aquesta etapa formativa.

L’espai combinarà les peticions de persones anònimes amb les demandes de cares conegudes que volen un pastís. Cantants internacionals que actuen a Catalunya, actors, futbolistes i personatges televisius passaran per la pastisseria disposats a comprar el seu pastís particular. En el primer episodi de Bogeria a la pastisseria, per exemple, el xef Ferran Adrià demanarà a l’equip d’Escribà que faci un pastís gegant amb la silueta d’un buldog en honor al nom del restaurant.

“M’agradaria que el programa fos un homenatge a la pastisseria i que altres pastissers hi participessin”, afirma Escribà, que destaca que “l’esperit del reality és que tothom hi tingui cabuda”. Davant l’àmplia oferta televisiva d’espais dedicats a la cuina, el creador també creu que el programa “fa justícia als pastissers, perquè donarà a conèixer la pastisseria massivament”.

Un format fins ara inèdit a TV3

“ Bogeria a la pastisseria és un espai que no estem acostumats a veure a TV3 ”, explica el director de la televisió pública, Jaume Peral. La cadena ha fusionat aquesta disciplina gastronòmica amb les relacions entre les persones que hi participen per crear un espai televisiu adreçat al gran públic i que es nodrirà dels reptes i les sensacions lligades a les creacions pastisseres.

El resultat d’aquesta combinació és un reality encapçalat, en paraules del director de TV3, per “grans pastissers que alhora són animals televisius que aconseguiran traspassar la pantalla”. Segons Peral, el format serà “molt potent” i “les emocions hi tindran una forta presència”. L’objectiu de la televisió pública amb aquesta nova aposta és “buscar nou públic sense fer fora el que ja tenim” i “dotar TV3 d’aire fresc”, diu el cap d’entreteniment i culturals de la cadena, Cristian Trepat.

A més de mostrar les entranyes de l’obrador d’Escribà, Bogeria a la pastisseria busca sobretot “que la gent s’ho passi bé” a través d’un bon grapat de sorpreses visuals.