El perill de butlla papal per a Emmanuel Macron

Una quinzena de mitjans han protestat contra la pretensió del flamant nou president francès, Emmanuel Macron, d'escollir quins periodistes el poden acompanyar en els viatges oficials. En una carta feta pública, lamenten que aquesta pràctica alimenti "la confusió entre comunicació i periodisme" i que "soscavi la democràcia". Entre els signants hi ha France Press, BFM TV, Europe 1, 'Le Figaro', France Info, France Inter, 'Libération' i 'Le Monde'. Certament, és un rampell inadmissible, el de Macron. Però l'assumpte s'ha despatxat discretament a la premsa internacional, mentre que quan Trump va començar a vetar mitjans a les rodes de premsa de la Casa Blanca –en una nova mostra del seu tarannà antidemocràtic– es va dedicar un ampli espai a la qüestió. És obvi que l'histrionisme del president americà no té res a veure amb el del seu homòleg gal. Però temo que Macron acabi tenint butlla papal en haver estat ungit per l'establishment europeu gràcies a haver frenat la tòxica Le Pen.

En tot cas, l'assumpte posa sobre la taula el gran perill del periodisme polític: la proximitat als polítics, que et permet disposar d'exclusives, pot derivar –si s'administra malament– en dependència i autocensura.

Tam-tam

"El fill d'Osama bin Laden clama revenja per l'assassinat del seu pare i amenaça l'Oest amb nous atacs". És un titular promogut pels tabloides que Rupert Murdoch té escampats per Europa, Amèrica i la seva Austràlia natal. Cap anàlisi sobre si el jove, de 28 anys, suposa una veritable amenaça a Occident. De fet, l'article es basa en unes cartes que s'han trobat ara, però escrites fa sis anys. Pura explotació de la marca Bin Laden, per alimentar la por. Sonen els timbals de guerra, doncs, que permetran a Trump mantenir el vigor guerriller que se li suposa.