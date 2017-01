El periodista esportiu Iñaki Cano, hospitalitzat després de patir un infart

El periodista esportiu Iñaki Cano, de 59 anys, va ser hospitalitzat aquest diumenge després de patir un infart. Ho va anunciar, a la nit, José Ramón de la Morena des del seu programa d'Onda Cero, 'El transistor', en què va explicar que Cano està "estabilitzat i recuperant-se" a l'hospital Ramón y Cajal de Madrid.

🔊 @jrdelamorena manda un mensaje de ánimo a Iñaki Cano por el infarto que ha sufrido @ElTransistorOC https://t.co/KgctCDiFu4 — Onda Cero (@OndaCero_es) 15 de gener de 2017

El periodista, actualment col·laborador de la tertúlia futbolística 'El chiringuito', que presenta Josep Pedrerol a Mega, té una llarga trajectòria tant televisiva com radiofònica, que l'ha portat a treballar en mitjans com Televisió Espanyola (on va presentar durant quatre anys l'històric programa de futbol 'Estudio estadio'), Intereconomía, la cadena Cope o Onda Cero.