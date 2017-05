Els personatges de les sèries recuperen la veu en castellà

Ahir es va acabar la vaga de dobladors que havia començat el 14 de març i que s’ha allargat durant 45 dies. Els sindicats de dobladors que van iniciar la protesta -Adoma, Locumad i AVTA- i els estudis han arribat a un acord del qual encara no es coneixen els detalls.

Els dobladors demanaven inicialment, i per evitar la vaga, un augment del 3,5% del salari i una renovació en el contracte pel que fa a horaris, vacances, pagues extres i cessions de drets. La negativa dels estudis va fer que durant gairebé nou setmanes sèries com The Big Bang Theory, Arrow o Mentes criminales no tinguessin els seus dobladors habituals.

Fins ara, algunes sèries com Arrow o Supergirl han canviat el repartiment de veus; d’altres, com The Big Bang Theory o Prison Break, s’han emès en versió original, i estrenes com la segona temporada de Sense8 han arribat a Netflix només en espanyol llatinoamericà.