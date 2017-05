Una plantofada amb la mà oberta de Susana Díaz

La majoria de diaris tenen com a foto de portada el petó –de Judes– entre Susana Díaz i Pedro Sánchez. En alguns casos el llavi ja besa la galta, en altres els morros dibuixen ja la 'o' i s'apropen al cutis contrari. En cap cas ningú interpretarà el gest com un genuí apreci. "Un PSOE irreconciliable", diu 'El Mundo'. O 'La Razón', que es llevava amb ganes de gresca amb l'enginyós "Més punys que roses". Quasi tots els diaris se centren a assenyalar la fractura, i alguns fins i tot suggereixen una propera escissió. Una excepció és 'El Punt Avui' i el seu "Catalunya, arma llancívola en les primàries del PSOE". Als diaris espanyols, 'of course', de la cosa catalana se'n parla poquíssim o gens, com si no fos al moll de l'os de tot plegat.

I aleshores, en una taula a banda, hi ha 'El País'.

No ha gosat el diari posar a la seva portada de paper la fotografia que guarneix l'editorial a la web i també aquest 'Pareu màquines': no s'hi veuen els dos candidats a punt de l'òscul, sinó que Susana Díaz sembla propinar-li una bufetada, amb la mà oberta, a Pedro Sánchez. Guanyadora pels punts! (de sutura). El titular de primera pàgina és "El debat del PSOE confronta un passat de divisió i rancúnia". I qui encarna el passat? ¿Potser la presidenta de la Junta d'Andalusia, que no ha treballat enlloc més que al partit i que va accedir al càrrec per designació digital de Griñán, sense passar per les urnes fins dos anys després? No pas. Es tracta de Pedro Sánchez, a qui el diari tritura a l'editorial, en aquest cas, però, sense insults: "El projecte de Sánchez aspira més a saldar comptes amb un passat i els seus traumes que mirar al futur", diuen. Per contra, "tant Susana Díaz com Patxi López van demostrar voler mirar endavant i, fins i tot, poder treballar junts l'endemà".

El que els deia: amb la mà oberta.