Si la policia no arriba a Mas, ja ho faran les portades

260x366 Portada de l'Abc, 3 de febrer del 2017 Portada de l'Abc, 3 de febrer del 2017

¿Figura Artur Mas entre els 18 detinguts en l'operació policial d'aquest dijous? No pas. ¿Pesa alguna imputació sobre l'expresident català per corrupció? Tampoc. I, tanmateix, el seu nom és passejat en els titulars de portada de tots quatre diaris de Madrid. “El 3% assetja Artur Mas”, escriu l''Abc'. Que, per cert, parla de “corrupció nacionalista”, en el subtítol: no recordo que parlessin de “corrupció de dretes” quan aquelles cosetes de la Gürtel o Bárcenas, ni de “corrupció monàrquica”, amb aquell noi de la Fundació Noos i senyora que no eren família reial sinó família del rei. “El 3% apunta a Mas”, diu 'La Razón'. “Cop judicial contra el 3% de la Convergència de Mas”, s'hi suma 'El Mundo'. I 'El País' és l'únic que afegeix un segon element important en el titular: “Operació policial contra el 3% en vigílies del judici a Mas”, en una línia similar al titular de l'ARA (“El 3% esquitxa CDC en vigílies del judici del 9-N”). Tots dos deixaven constància de la perfecta sincronització entre l'operació i el judici, allà on la caverna només hi veu una simpàtica casualitat i la natural tendència harmònica de l'univers.

I a Catalunya? 'El Periódico' seguia la tònica dels diaris espanyols d'arturmasificació: “Cop al 3% de la CDC de Mas i Trias”: s'esquitxava mediàticament persones que, de moment, queden fora de l'actuació politicopolicial. També 'La Vanguardia' obviava el judici del 9-N, tot i que en aquest cas no exposava el nom de Mas: “La trama del 3% esquitxa la gestió de CDC a Barcelona”. El titular d''El Punt Avui' era “Fan revifar el cas 3%”, que té el problema contrari: parla només de la instrumentalització de l'afer, però minimitza el cas concret de (presumpta) corrupció.

En tot cas, quedi per al record la perfecta complementació entre la policia sota el PP i determinades capçaleres. Quin encaix, escolti, quin encaix!