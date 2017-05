La polifonia catalana, segons 'El País'

260x366 Portada d'El País, 28 de maig del 2017 Portada d'El País, 28 de maig del 2017

Com va dir l'insigne pensador Mariano Rajoy, "los catalanes hacen cosas". I aquest diumenge, a 'El País', titulaven la seva doble principal "Los catalanes se explican". És un reportatge que emana de la portada, on hi diu: "El xoc de trens, vist des de Catalunya". Es ven com una incursió neutral, a banda i banda del debat. Vegem, doncs, qui han convidat.

Un mosso que diu que "ningú es jugarà el sou". Una jutge que a vegades es penedeix d'haver-se comprat un pis i "quan surt una plaça fora, s'ho pensa". Un funcionari de Treball que, anònimament, assegura que ha marxat gent per por de la independència. Un empresari d'assegurances espantat per si ve la nova Hisenda catalana. Un altre funcionari, que vol el referèndum, però no la independència. Un rocker d'esquerres, de 63 anys, que diu: "Esto del proceso me parece pueblerino". Una infermera votant de Podem que no és independentista per les retallades de Mas. Un altre empresari d'assegurances que diu que ja no fa sortir l'assumpte a les converses "per no perdre una amistat". Un dibuixant de còmics que diu que "Barcelona era un lloc diferent i està deixant de ser-ho". Un periodista estranger que lamenta "la terrible despesa d'energia" del Procés. Una altra estrangera, executiva d'una editorial, que assegura que marxaria si Catalunya s'independitzés. Un assagista que diu que el Procés no existeix, que és només una mandanga per anar concatenant eleccions. En sumen dotze. D'independentistes n'hi ha dos. Representen només el 14% de les opinions. Els dos sobiranistes, a més, estan identificats amb nom i cognom –són Bernat Dedéu i Toni Soler–, mentre que entre els dotze contraris a la independència la meitat són anònims, la qual cosa convida a la barra lliure opinativa, facilita completar el 'checklist' de l'argumentari unionista i alimenta subtilment la idea de la persecució a no independentistes.

Dos de catorze, en tot cas. Ni amb les enquestes recuinades i creatives hi apareix tant de biaix.